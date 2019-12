Wil jij 1 maand gratis huren in Burgum?

Publicatie: vr 06 december 2019 14.00 uur

BURGUM - Wil jij wonen vlakbij het Burgumer dorpscentrum, met alle voorzieningen binnen handbereik? Dat kan aan de Ds. Talmasingel in Burgum! En het goede nieuws is, in januari woon je hier één maand helemaal gratis!

Wonen voor iedereen!

De woningen aan de Ds. Talmasingel staan misschien nog bekend als zorgwoningen, maar ook zonder zorgvraag kun je hier wonen. In december worden de badkamers van de appartementen compleet gerenoveerd en ook worden de keukens opgefrist. De woningen zijn daarom vanaf januari beschikbaar en je woont hier de eerste maand helemaal gratis! De huur gaat pas per 1 februari in.

Huren vanaf €695,- per maand

Binnen een paar minuten ben je in het gezellige centrum met een grote keuze aan winkels, supermarkten en horecagelegenheden. Het complex is speels van opzet en bestaat uit 39 appartementen, te huur vanaf € 695,-. Behalve de inkomenseis zijn er geen eisen. Iedereen mag hier wonen ongeacht leeftijd. Heb je wel zorg nodig? Geen probleem! Er is een zorgorganisatie beschikbaar die de zorg kan bieden die nodig is. Hier zijn vele vormen mogelijk.Naast de appartementen zijn er een aantal losse garageboxen te huur (op basis van beschikbaarheid). Ideaal als je je auto veilig bij huis wilt parkeren.

