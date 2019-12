Einde disco-tijdperk: Feu stopt als discotheek

Publicatie: do 05 december 2019 17.27 uur

DRACHTEN - Feu in Drachten stopt ermee. Dat is donderdag bekendgemaakt op de Facebook-pagina van de discotheek. Feu, eerder bekend als Jennifeu-Malibu, is één van de laatste discotheken in Friesland die de deuren sluit. In de jaren '80 en '90 waren discotheken ongekend populair onder de jongeren maar de interesse hiervoor liep in de afgelopen decennia hard achteruit.

"Na ruim 51 jaar een begrip in Drachten en ver daar buiten te zijn geweest is het nu tijd om een nieuwe weg in te slaan." zo laat Sven Boxum weten. "Met veel liefde en trots kijken wij terug op geweldige jaren. In 1968 zijn Rein en Jenny Boxum samen begonnen met Jennifeu." De naam ontstond door een typfout in de naam Jennifer.

In 1986 werd de discotheek uitgebreid met Malibu, vooral voor in die tijd, een moderne en hippe zaak met een podium voor vele artiesten waaronder Afrojack, Marco Borsato, Guus Meeuwis en Andre Hazes sr.

"Tijden zijn veranderd, de alcohol en tabakswet hebben een flinke neerslag gehad op de nacht horeca. Maar ook de interesse van de jeugd hebben ons doen besluiten dat het tijd is om het stokje door te geven aan een enthousiaste ondernemer."

Het pand staat binnenkort te huur en er zijn al een aantal gegadigden die iets nieuws willen beginnen. Sven, Just en Chantal zullen zelf vol energie en enthousiasme doorgaan in Champino en bij de Skihut.

De komende decembermaand zal Feu nog open zijn met onder andere de állerlaatste No Schoolparty en met het welbekende Kerstgala om in stijl afscheid te nemen.