Geen straf voor Ureterper die buren angst aanjoeg

Publicatie: do 05 december 2019 13.53 uur

LEEUWARDEN - Een Ureterper (50) was ontoerekeningsvatbaar toen hij eind november 2016 als een dolleman door de buurt raasde en met een klauwhamer auto’s en woningen te lijf ging. Omdat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden, de man zat in een psychose, kan hij er ook niet voor veroordeeld worden. De Leeuwarder rechtbank ontsloeg de Ureterper van alle rechtsvervolging. De man heeft inmiddels een behandeling ondergaan.

Verstopt in de garage

Op 26 november 2016 sloeg de Ureterper ruiten van auto’s en woningen aan diggelen. Met een panty over het hoofd en een zonnebril op, volgens één van de buren ‘als een soort Rambo’, sloeg de man alles wat op zijn pad kwam kort en klein. Hij drong zelfs de woning van een van de buren binnen. In de woning richtte hij voor meer dan 30.000 euro aan schade aan. De bewoonster dacht dat haar laatste uur had geslagen. Een bejaard echtpaar had zich uit angst in de garage verstopt.

Bipolaire stoornis

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de zaak, zei de vrouw dat zij en haar echtgenoot doodsangsten hebben uitgestaan. Ze zijn eerder dan ze van plan waren naar het oosten des lands verhuisd. De Ureterper lijdt aan een bipolaire stoornis. Door een opeenstapeling van factoren was hij in een soort waantoestand beland. Hij was compleet in de war en beeldde zich in dat hij opdrachten kreeg die hij moest uitvoeren. Eén van die opdrachten was dat hij de boel moest vernielen.

Schadevergoeding niet toegewezen

De man was zelf niet naar de zitting gekomen, hij kon het psychisch niet aan. Hij is inmiddels klinisch behandeld en hij krijgt de juiste medicijnen. Volgens advocaat Evert Kuiters doet hij er alles aan om niet weer in een zelfde situatie te belanden. De man woont weer in zijn oude woning, wat voor de buren de nodige stress met zich meebrengt. Het bejaarde echtpaar had een schadevergoeding van meer dan 23.000 euro ingediend. Omdat de Ureterper is ontslagen van rechtsvervolging, kon de rechtbank de schadevergoeding niet toewijzen.