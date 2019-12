Nu ook snelheidsmeter op De Drift in Drachten

Publicatie: wo 04 december 2019 19.11 uur

DRACHTEN - De snelheidsmeter doemt op steeds meer dorpen op. De Drift in Drachten was deze week aan de beurt. De Drift is een noord / zuid verbinding van de Kaden naar de Berglaan. De weg wordt veel gebruikt en buurtbewoners zijn blij met de nieuwe snelheidsmeter.

Begin deze week werd de meter geplaatst en na een paar uurtjes turven is het duidelijk dat het merendeel van de automobilisten

veel te hard rijd. De hardrijders zijn in de meerderheid met zo'n 80%.

