Werkstraffen voor â€˜ontzettend laffeâ€™ mishandeling

Werkstraffen voor ‘ontzettend laffe’ mishandeling

Publicatie: wo 04 december 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Twee 20-jarige Drachtsters die in de nacht van 23 maart in de rokersruimte van een café aan de Noordkade in Drachten een jongen hebben mishandeld, zijn woensdag veroordeeld tot werkstraffen. Het tweetal moet een schadevergoeding van 653 euro aan het slachtoffer betalen. Officier van justitie Leonie de Vroome sprak van ‘een ontzettend laffe daad’. Het slachtoffer was zich van geen kwaad bewust toen hij vanuit het niets tegen de grond was geslagen door de verdachten.

Vol in het gezicht geslagen

Een van de twee zei dat hij eerder ruzie met de jongen had gehad en dat wilde uitpraten. De andere verdachte had vervolgens de eerste klap uitgedeeld, hij sloeg het slachtoffer vol in het gezicht. ‘Ik ben er zonder na te denken ingegaan’, zei hij tegen rechter Bert Dölle. Zijn vriend kwam van achter een pilaar om een tweede klap uit te delen. Uit de camerabeelden maakte de politie op dat het slachtoffer geen enkele kans had zich te verweren.

Door een rietje drinken

Het slachtoffer liep een gescheurde lip op, de wond moest met vijf hechtingen dichtgemaakt worden. Hij heeft een tijdlang niet kunnen praten en eten en hij moest door een rietje drinken. Hij had er naderhand ook psychisch veel last van gehad. Hij kreeg paniekaanvallen en hij had last van nachtmerries. De wond heeft een blijvend litteken op zijn lip achtergelaten.

Beide gedronken

Beide verdachten zeiden dat ze hadden gedronken. Ze zijn eerder met politie en justitie in aanraking geweest. Een van de twee liep nog in een proeftijd. Een voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 20 uur moet hij alsnog doen. Beide verdachten kregen voor de mishandeling in het café een werkstraf van 60 uur plus 60 uur voorwaardelijk. Ze komen onder toezicht van de reclassering, wat ook een behandeling kan inhouden en controles op het alcoholgebruik.