Harkemaster (21) ontsnapt aan gevangenisstraf

Publicatie: wo 04 december 2019 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Harkema kroop door het oog van de naald, toen rechter Tom Wiersma hem woensdag een voorwaardelijke celstraf gaf voor een mishandeling. De Harkemaster liep nog maar net in een proeftijd toen hij op 5 januari van dit jaar betrokken raakte bij een opstootje bij een snackbar aan de Zuidkade in Drachten. Een week eerder, op 28 december, was de proeftijd ingegaan. Aan die proeftijd was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekoppeld.

Epilepsieklachten

Samen met zijn maat, een toen 29-jarige inwoner van Surhuisterveen, had de Harkemaster op 5 januari woorden gekregen met twee jongens en een meisje. Buiten ging het geruzie door. De Surhuistervener sloeg iemand tegen de grond. Behalve dat hij een gebroken neus opliep, waren door de klap de epilepsieklachten van het slachtoffer ook verergerd. De Surhuistervener werd op 23 april bij verstek veroordeeld tot vier weken cel.

Camerabeelden

De zaak van de Harkemaster werd aangehouden: hij zou na het eerste geweldincident de andere jongen hebben geslagen. Dat ontkende hij, hij opperde dat op camerabeelden te zien was dat hij niets had gedaan. Woensdag waren de beelden beschikbaar en het was juist op basis van de camerabeelden dat de rechter ervan overtuigd was geraakt dat de Harkemaster wel degelijk iemand had geslagen.

Mishandeling studenten

De verdachte hield stug vol dat hij niets had gedaan. Dat bleef hij volhouden, zelfs nadat de rechter de camerabeelden vier of vijf keer liet zien. Voor Wiersma was het klip en klaar dat de Harkemaster had uitgehaald. ‘Ik kan er echt niets anders van maken’, aldus de rechter. De verdachte was een kleine maand eerder, op 11 december, veroordeeld voor de mishandeling van een groepje studenten in Leeuwarden. Op 14 juni waren drie van zijn vrienden al veroordeeld.

Controle alcoholgebruik

Officier van justitie Marco van den Broek vond dat de Harkemaster van de destijds voorwaardelijk opgelegde celstraf van een half jaar maar een maand uit moest zitten. Voor de mishandeling in Drachten eiste Van den Broek nog eens een maand cel. Dankzij een positief rapport van de reclassering en omdat het sinds het voorval in Drachten rustig is gebleven rond de verdachte, legde de rechter een voorwaardelijke celstraf van een maand op.

Wiersma hield er rekening mee dat de Harkemaster zijn beide banen kwijt zou raken als hij naar de gevangenis moet. Van de zes maanden voorwaardelijk werd de proeftijd met een jaar verlengd. De Harkemaster moet zich bij de reclassering melden. Dat kan ook inhouden dat zijn alcoholgebruik gecontroleerd gaat worden.