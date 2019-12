Rechtszaak: werk aan zonnepark acuut stilgelegd

Publicatie: wo 04 december 2019 13.56 uur

OOSTERWOLDE - De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft de Rechtbank in Leeuwarden verzocht om per direct de werkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark bij Oosterwolde op te schorten. Hiertoe heeft de FMF een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze aanvraag is gehonoreerd en de zaak wordt donderdag 5 december behandeld.

Onomkeerbare gevolgen

De aanvraag voor een voorlopig voorziening volgt op een eerder ingesteld beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark. Dit beroep is nog niet behandeld. De werkzaamheden zijn echter wel gestart. Het gaat daarbij om werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen. Door graafwerkzaamheden worden beschermde kwaliteiten van het gebied onherstelbaar beschadigd. Tevens zorgt het volgens de FMF voor extra stikstof-belasting op de nabijgelegen zeer stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. Hiervoor is geen ontheffing verleend.

Voorlopige voorziening

Gezien het spoedeisende karakter heeft de FMF een voorlopige voorziening ingediend. Verzoek aan de rechtbank is om de werkzaamheden per direct op te schorten. Dit in afwachting van het oordeel van de rechtbank over het eerder ingediende bezwaar.

Gelegenheidsplanologie

Het beoogde zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Friesland tot nu toe. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze is dat twee partijen elkaar tegenkomen: een ontwikkelaar op zoek naar grond en een grondeigenaar die grond beschikbaar wil stellen voor zonne-energie. Arnoud de Vries van de FMF: "Er is hier sprake van gelegenheidsplanologie".

Arnoud de Vries: "Met dit beroep willen wij de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige parken. Zeker gezien de omvang van dit park heeft deze een voorbeeldwerking voor vele andere plannen. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners bij de uitvoering van dergelijke plannen."