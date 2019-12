In 2020: buitendijkse wadopera bij Paesens

PAESENS - In september 2020 wordt bij Paesens-Moddergat een uniek concert gegeven. Buitendijks zal dan namelijk de Wadopera 'Peter Grimes' worden uitgevoerd. Naast 12 Nederlandse topsolisten doet een professioneel orkest mee, aangevuld met 60 amateurkoorzangers. De opera staat onder leiding van dirigent door Arnaud Oosterbaan samen met regisseur Paul Carr uit Engeland.

'Peter Grimes' is het Engelstalige verhaal over een vissersgemeenschap in Engeland. Ruim 180 uitvoerenden spelen in de opera en nemen het publiek mee naar het begin 19e eeuw, naar een dorp aan de kust van Suffolk waar de plaatselijke lijkschouwer Swallow, die ook advocaat en burgemeester is, visser Peter Grimes ondervraagt over de dood van zijn scheepsjongen. De verdachte heeft het zwaar: want is hij in de kleine gemeenschap niet al schuldig bevonden voordat het oordeel is geveld?

De provincie Fryslân gaf de organisatie Nootstroom een subsidie van 35.000 euro (via IMF).