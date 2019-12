Haventje van Niawier krijgt betere uitstraling

NIAWIER - Het haventje De Opslag in Niawier krijgt een betere uitstraling. Dorpsbelang Niawier-Wetsens gaat samen met de inwoners het haventje een aantrekkelijk aanzicht. Op deze wijze wordt de binnenkomst in het dorp een beeld van vroeger opgewekt.

Het is de bedoeling dat er een nieuwe vlonder komt waar kanovaarders kunnen aanmeren. Bovendien kunnen vissers staand op de vlonder hun hengeltje uitwerpen. Het geheel wordt aangevuld met een informatiebord en bankjes. Het project is begroot op 69.000 euro en de provincie Fryslân betaalt 27.627 euro (via het IMF).