Drietal opgepakt voor hennepteelt en witwassen

Publicatie: di 03 december 2019 17.36 uur

DRACHTEN - De politie heeft maandag drie mannen opgepakt op verdenking van hennepteelt, diefstal van stroom en witwassen. Het gaat om twee mannen van 54 jaar en 32 jaar uit Kootstertille en een 31-jarige man uit Sneek. Bij de aanhouding werd beslag gelegd op twee woningen, een boot, een motor, een scooter, banktegoeden en een grote hoeveelheid contant geld.

De aanhouding is het resultaat van vervolgonderzoek nadat de politie in juni 2019 invallen had gedaan in panden in Leeuwarden, de haven van Terherne en een loods in Harkema. Daarbij werd een professionele hennepkwekerij aangetroffen met op dat moment ruim 3000 planten. Met de kwekerij is volgens de schatting van de politie minimaal 700.000 euro verdiend.

De woningen van de verdachten en een horecagelegenheid aan de Noordkade in Drachten zijn doorzocht op aanvullend bewijs. Daarbij zijn een kilogram gedroogde hennep en spullen aangetroffen die bestemd zijn voor bedrijfsmatige hennepteelt.

Het politie-onderzoek is nog gaande en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.