Forse kettingbotsing op A7: weg afgesloten

Publicatie: di 03 december 2019 17.30 uur

FRIESCHEPALEN - Een forse kettingbotsing vond dinsdag in de avondspits plaats op de A7 ter hoogte van Drachtstercompagnie. Bij de botsing zijn zo'n vijf auto's betrokken, volgens de eerste berichten. Er zou in elk geval één persoon gewond zijn geraakt. Naast de politie en Rijkswaterstaat kwam er ook twee ambulances en brandweer ter plaatse.

De snelweg A7 van Drachten richting Groningen is afgesloten voor het doorgaande verkeer in verband met de aanrijding. De afsluiting is vanaf knooppunt Drachten-Azeven tot Frieschepalen.

FOTONIEUWS