MMA-vechter die vriendin slaat moet naar kliniek

Publicatie: di 03 december 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (38) had naar eigen zeggen 16 flessen bier op, drie flessen wijn en hij had vier doosjes medicijnen geslikt toen hij eind juli zijn toenmalige vriendin mishandelde. Zelf zei hij dat hij één kopstoot had uitgedeeld, maar volgens het slachtoffer was er veel meer gebeurd. Deskundigen adviseerden een behandeling, daar ging de Leeuwarder rechtbank dinsdag in mee.

Mes op eigen borst

De verdachte woonde amper een maand bij zijn vriendin in, toen het op 22 juli volledig uit de hand liep. De dag ervoor zou er al wat onenigheid zijn geweest, in de vroege ochtend liep het volledig uit de hand. De verdachte beschuldigde zijn vriendin van vreemdgaan en ging vervolgens compleet door het lint. In de keuken zou hij eerst een mes op zijn eigen borst hebben gezet waarna hij de vrouw in een houdgreep nam en haar op de grond gooide.

Tweede kopstoot

Nadat ze een paar keer was geschopt, vluchtte de vrouw naar buiten. Daar werd ze meerdere keren geslagen en geschopt en kreeg ze een kopstoot. Vervolgens pakte de Drachtster haar bij de keel en gaf hij haar een tweede kopstoot. Ook dreigde hij de vriendin, haar dochter en een nichtje dat bij het gezin logeerde iets aan te doen. De vrouw zat onder de blauwe plekken. Ze had onder andere een zware hersenschudding, ze kampt nog steeds met de naweeën van de mishandeling.

Verschillende stoornissen

De verdachte, een geoefende MMA-vechter (Mixed Martial Arts), zit nog steeds vast. Volgens een psycholoog heeft de man een posttraumatische stressstoornis opgelopen toen hij in zijn jeugd op straat leefde. Verder is hij zwakbegaafd en lijdt hij aan verschillende stoornissen, waaronder borderline. Daardoor moeten de feiten hem in verminderde mate worden toegerekend.

Heftige emoties

De man heeft aan niemand willen vertellen wat er in zijn jeugd is gebeurd. Hij is geneigd relaties aan te gaan zodat hij bij diegene in kan trekken, om te voorkomen dat hij dakloos wordt. In een vorige relatie was hij ook al gewelddadig geweest. Volgens de psycholoog maakte de ruzie met zijn ex-vriendin heftige emoties bij hem los en kwam de angst dat hij opnieuw dakloos zou worden naar boven. Door de vele alcohol was hij ontremd geraakt. Als hij niet wordt behandeld is de kans groot dat hij opnieuw ontspoort.

Gesloten afdeling

De reclassering had een plekje voor hem gevonden: hij kan aanstaande maandag terecht op een gesloten afdeling in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen. Zelf gaf hij aan dat hij wil meewerken aan een behandeling. Officier van justitie Erik Veen stond er ook positief tegenover. Als extra zware stok achter de deur eiste de officier, bovenop de 149 dagen die de Drachtster bij de uitspraak over twee weken al heeft gezeten, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Verder eiste Veen een contactverbod en een gebiedsverbod voor de straat waar de ex-vriendin woont. De rechtbank ging akkoord met de plaatsing in de FPK. Wat betreft de overige eisen van de officier wordt op 17 december uitspraak gedaan.