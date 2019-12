7 maanden cel voor 'onbeheerste' klap met glas

Publicatie: di 03 december 2019 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Drachtster is dinsdag veroordeeld tot zeven maanden cel omdat hij in de nacht van 17 februari in de rokersruimte van een discotheek in Drachten iemand met een drinkglas in het gezicht heeft geslagen. De Drachtster liep in een proeftijd, hij was net twee maanden op vrije voeten. Van een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden moet hij alsnog zes maanden uitzitten.

Volstrekt onaanvaardbaar

In de rokersruimte van een discotheek aan de Noordkade in Drachten kreeg de verdachte woorden met een 29-jarige man uit een dorpje in Smallingerland. De Drachtster reageerde volgens de rechtbank ‘op een hevige, onbeheerste en volstrekt onaanvaardbare manier’ door het slachtoffer keihard met een drinkglas tegen het hoofd te slaan. Het slachtoffer liep snijwonden in het gezicht op.

Twee blijvende littekens

Onder de haargrens en vlak boven de linker wenkbrauw zijn twee blijvende littekens zichtbaar. De man moet misschien nog geopereerd worden: onder de huid zit waarschijnlijk nog een stukje glas. De Drachtster beweerde dat hij die nacht niet in de discotheek was geweest. Hij zou bij zijn ouders hebben geslapen. Verschillende getuigen, waaronder drie medewerkers van de discotheek en het slachtoffer, hebben de Drachtster herkend.

Mislukte ripdeal

De man liep in een proeftijd, hij was net twee maanden vrij nadat hij een celstraf van twee jaar had uitgezeten voor een mislukte ripdeal. Van die veroordeling hing hem nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar boven het hoofd. Van die voorwaardelijke straf zette de rechtbank zes maanden om in een onvoorwaardelijke celstraf. Van de twaalf maanden die overblijven werd de proeftijd met een jaar verlengd.

Lagere straf dan geëist

Op die manier blijft de Drachtster volgens de rechtbank in beeld bij hulpverlenende instanties. De officier van justitie had voor het incident in de rokersruimte twee jaar cel geëist. Er kwam een lagere straf uit de bus omdat de rechtbank op basis van het letsel een poging tot zware mishandeling bewezen achtte. De officier vond dat er sprake was geweest van zware mishandeling, een zwaardere kwalificatie van het feit. Het slachtoffer krijgt 1200 euro smartengeld.