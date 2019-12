Voetgangster aangereden voor Rabobank

Publicatie: di 03 december 2019 14.09 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdagmiddag werd op de t-splitsing van de Doctor Van Kammenstraat en De Kolk een vrouw aangereden door een auto. Het slachtoffer, afkomstig uit Opende, stak de Doctor Van Kammenstraat over, terwijl het voertuig, bestuurd door een vrouw uit Drachten, vanuit de richting van de Dellen de Doctor Van Kammenstraat wilde inrijden.

De bestuurster van de auto, verblind door de laagstaande zon, gaf de voetgangster, die met haar zoon overstak, voorrang. Toen ze echter verder reed, raakte ze de voetgangster. Het slachtoffer belandde op het wegdek en werd even later door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel behandeld in de ambulance. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en werd door de politie thuis gebracht.

