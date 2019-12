470 geldautomaten van ABN Amro gesloten

Publicatie: ma 02 december 2019 22.55 uur

BURGUM - ABN Amro sluit 470 geldautomaten in Nederland. De honderden geldautomaten gaan dicht omdat ze een groot risico lopen om doelwit te worden van een plofkraak.

Het gaat om meer dan de helft van het totale bestand van de bank. In Friesland zijn twaalf geldautomaten gesloten. De geldautomaat tegenover de Jumbo in Burgum is nog vrij nieuw en nog altijd in werking. Welke automaten gesloten zijn, is niet helemaal duidelijk.

Het afsluiten van de geldautomaten doet de bank om de veiligheid voor omwonenden te kunnen garanderen. Bij plofkraken worden zware explosieven gebruikt die zorgen voor grote schade.

De bank geeft aan dat ze de automaten niet definitief afsluiten. Naar verwachting zijn ze over enkele weken weer in gebruik.