Huis van de maand: Het Diep 36 in Drachten

Publicatie: ma 02 december 2019 17.46 uur

DRACHTEN - Deze ruime hoekwoning is gelegen op een heerlijk vrije hoeklocatie (aan het einde van een doodlopende straat!), aan waterpartijen, groenstroken én een uitgebreide speeltuin. De woning is voorzien van een royale aanbouw aan de achterzijde en heeft een lange oprit met carport.

Deze hoekwoning is gelegen nabij het centrum van Drachten, in een zeer kindvriendelijke buurt. Alle gemakken als supermarkten, winkels en (basis)scholen zijn gelegen op korte afstand. Het geheel is traditioneel gebouwd in ca. 1962. De woning is goed onderhouden, zo is de Intergas HR CV-ketel in 2017 vervangen en is de woning in 2018 nog geschilderd door een erkende schilder.

Begane grond:

Hal; meterkast; toiletruimte met wandcloset; doorzonwoonkamer met open haard; open keuken met 4-pits gaskookplaat, oven en afzuigkap; bijkeuken met cv-opstelling en witgoedaansluitingen; tweepersoonsslaapkamer (ca. 14,3 m2).

1e etage:

overloop 4 slaapkamers te weten: tweepersoonsslaapkamer met vaste kast (ca. 10,7 m2); tweepersoonsslaapkamer met vaste kast (ca. 9,9 m2); eenpersoonsslaapkamer (ca. 5,6 m2) met balkon en een eenpersoonsslaapkamer (ca. 5,2 m2). Badkamer met douche, wastafel en mechanische ventilatie.

2e etage:

vaste trap naar bergzolder.

Buitenom zijn zowel de voortuin als de achtertuin onderhoudsarm aangelegd. Aan de achterzijde is een stenen berging geplaatst, welke voorzien is van elektra. Tevens is er een achterom aanwezig.

De lange oprit aan de voorzijde biedt voldoende parkeerterrein voor meerdere auto's en is voorzien van een carport. De woning is aan de voorzijde voorzien van zonwering.

Belangrijke zaken:

Gelegen op zeer groene hoeklocatie

Ruime aanbouw aan achterzijde

Woning rondom geschilderd in 2018 door professionele schilder

Dakisolatie en deels dubbele beglazing

Zeer ruime en rechtopgetrokken woning

Traditionele bouw

5 slaapkamers

kindvriendelijke buurt

Op (loop)afstand van vele voorzieningen

Slaapkamer op de begane grond

Onderhoudsarme voor- en achtertuin

Vaste trap naar 2e etage

Ruime oprit met carport

Drachten is een geliefde woonplaats met een grote verscheidenheid aan voorzieningen op het gebied van sport, basisscholen, voortgezet onderwijs instellingen en een uitgebreid winkelaanbod. Bovendien nabij uitvalswegen in de richting van Groningen (A7), Leeuwarden (Wâldwei N31) en Heerenveen (A7).

Is uw interesse gewekt en wilt u dit prachtig gelegen geheel eens van binnen bekijken? U bent van harte welkom om deze hoekwoning aan Het Diep 36 te 9201 BA Drachten eens van binnen te bekijken. Klik hier voor meer informatie.