Eerste draaidag Netflix-productie in Soestpolder

Publicatie: ma 02 december 2019 17.39 uur

BURGUM - Midden in het natuurgebied van de Soestpolder bij Burgum werden maandag opnames gemaakt voor de nieuwe speelfilm De Slag om de Schelde. De filmplek was vanaf de zijde van Burgum vrijwel niet te bereiken en de filmcrew had een ponton van 10x20 meter tot haar beschikking. Ook voerden snelle boten heen en weer naar Klein Zwitserland om apparatuur en mensen over te zetten. Een groot deel van de crew overnacht op het vakantiepark.

Het verhaal van De Slag om de Schelde speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie van de Geallieerden tegen de Duitsers in België en het zuidwesten van Nederland. Een groot deel van de scènes wordt geschoten in Zeeland. De keuze voor de Soestpolder werd gemaakt op basis van de robuuste omgeving. De polder lijkt nog op de situatie uit 1944. Er werden verschillende scènes opgenomen waaronder een scène waarin piloten zijn neergestort met hun vliegtuig. Ze moeten overleven in de blubber en ze zijn op zoek naar eten en droge plekjes.

In november 2020 is de film in de bioscopen te zien. Daarna zal de film ook via Netflix te zien zijn.

