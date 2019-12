IJzel: auto slaat over de kop

Publicatie: ma 02 december 2019 10.50 uur

DE WILGEN - De hulpdiensten werden maandag rond 8.25 uur gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Drachtster Heawei in De Wilgen. Door ijzel op de rijbaan raakte de bestuurster de macht over kwijt. Ze sloeg met haar auto over kop in een greppel.

De bestuurster is opgevangen door omstanders en naar een woning gebracht. Ze werd later gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De bestuurster raakte lichtgewond bij het ongeval. Na het incident ging ook nog een fietsster en een brommerrijder onderuit op de spekgladde weg.

De politie heeft contact gehad met de gemeente om de weg te strooien. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld.

