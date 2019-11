Wielrenner gewond na aanrijding met auto

Publicatie: za 30 november 2019 17.14 uur

READTSJERK - Op de kruising van de Fjildwei met de Tuskendammen zijn zaterdag even na 15.00 uur een automobilist en wielrenner met elkaar in botsing gekomen. De wielrenner raakte daarbij gewond.

De wielrenner reed over de Fjildwei richting Aldtsjerk en kwam in botsing met de autombiliste die vanaf de Tuskendammen naar de rotonde reed. De wielrenner is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De kruising was tijdens de afhandeling van het incident afgesloten voor het verkeer.

