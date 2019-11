'Chille plekken' in toren Lauwers College

Publicatie: za 30 november 2019 14.34 uur

BUITENPOST - De eerste kennismaking met de vernieuwde ruimtes in de toren van scholengemeenschap Lauwers College in Buitenpost zorgde voor blij verraste blikken bij de leerlingen. "Dit is wel heel erg leuk geworden."

De beide verdiepingen van de toren van het gebouw aan De Hoefslag zijn de afgelopen periode onder handen genomen. Het leeuwendeel van het werk vond plaats in de herfstvakantie. De 'finishing touch' volgde in de weken erna.

De opening van de gerestylde toren stond donderdagmiddag op het programma en ging gepaard met muziek, plop-confetti en lekkers voor de leerlingen. De vernieuwing betrof een aanpak van zowel de lokalen als de leerpleinen in de toren. Deze laatste ruimtes ondergingen een ware metamorfose. In een huiskamerachtige sfeer kunnen de leerlingen er voortaan aan de slag. "Het is heel open en transparant geworden met veel lichte kleuren", aldus havo-teamleider Lysbeth Brouwer. "De leerlingen zitten er heel graag. Het is er gezellig én ze zijn er bezig."

Bij de klus in de toren maakte het Lauwers College gebruik van de diensten van interieurarchitect Sharon Nijboer. "Ze heeft het hartstikke leuk gedaan", aldus Brouwer. De aanpak van de toren maakt onderdeel uit van een totale renovatie van het hoofdgebouw in Buitenpost.