Opnames Netflix-productie in Burgum

Publicatie: vr 29 november 2019 17.10 uur

BURGUM - Burgum is volgende week het decor voor filmopnames voor één van de grootste Nederlandse speelfilms in 10 jaar: De Slag om de Schelde. De opnames staan gepland voor 2 en 3 december en ze vinden plaats in de Soestpolder en nabij het parkeerterrein van de centrale van Engie.

De film draait om de militaire operatie Slag om de Schelde. Het verhaal speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Het was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de loswal in Burgum is deze week een enorm ponton van 10 bij 20 meter volgezet met units voor toiletten, kantoren en stroomvoorziening. Het ponton wordt zaterdagochtend naar de Soestpolder gevaren. Welke scènes worden opgenomen is niet helemaal bekend. Wel is duidelijk dat er scènes zijn met een boot met daar Duitse militairen.

De Slag om de Schelde zal in november 2020 te zien zijn in de Nederlandse bioscopen en (later voor Nederland) op Netflix.

FOTONIEUWS