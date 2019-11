Man (21) bedreigt schoonmoeder met buks

Publicatie: vr 29 november 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Augustinusga (21) die dreigde zijn schoonmoeder met een buks ‘dea te sjitten’, is vrijdag door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke straf. Dat de buks in kwestie een waardeloos ding was, volgens de moder van de verdachte was het ding nog niet eens geschikt om ‘een protter of een mosk’ van het dak te schieten, deed voor de rechter aan de bedreiging niets af.

Huis uit geduwd

De verdachte had begin maart ruzie met zijn vriendin. Volgens haar was de man wel vaker agressief en zou hij sinds de geboorte van hun kind regelmatig fysiek richting haar zijn geweest. Op de bewuste dag had hij haar het huis uit geduwd. De vriendin belde haar moeder, maar de verdachte wilde haar niet in huis hebben. Om zijn woorden kracht bij te zetten dreigde hij met de buks.

‘Koart foar de kop’

‘Ik wie even koart foar de kop’, zei de man. Hij zag ook wel in dat hij het beter niet zo had kunnen zeggen. De situatie is er sindsdien een stuk beter op geworden. Hij en zijn vriendin hebben wat meer afstand genomen, ze hebben relatietherapie gedaan en proberen langzaam weer wat op te bouwen. Ruziën met een kind in de buurt was sowieso een slecht idee, vond de rechter.

‘Getsiederrie’

‘Jonge ouders, met een kind van een paar maanden, dan denk ik getsiederrie dat die zo vaak ruzie hebben. Geen ruzie waar een kind bij is’. Volgens officier van justitie Marco van den Broek was het Openbaar Ministerie (OM) aanvankelijk niet eens van plan om de zaak voor de rechter te brengen. Als de reclassering er in was geslaagd om contact met de verdachte te leggen, was er waarschijnlijk gekozen voor hulpverlening.

Dreigen met buks had ‘een redelijk doel’

Het lukte de reclassering niet om met de verdachte in contact te komen, dus was er gekozen voor de strafrechtelijke weg. Van den Broek: ‘We maakten ons zorgen om de situatie’. De officier eiste een werkstraf van 60 uur. Advocaat Bert de Boer vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken. Volgens De Boer had het dreigen met de buks ‘een redelijk doel’ en was er sprake van een noodweersituatie. ‘Dit was een bedreiging met een goed doel, om huis en haard te verdedigen’.

‘Niet een passend middel’

Daar was de rechter het niet mee eens. Dijkstra sprak de verdachte vrij van het mishandelen van zijn vriendin – hij had haar een duw gegeven- maar het dreigen met de buks was wel degelijk een strafbare bedreiging. Dijkstra: ‘Dit is niet een passend middel’. De rechter hield er rekening mee dat de situatie nu rustig en stabiel is, zij legde een geheel voorwaardelijke werkstraf op. De rechter gaf de man nog een goede raad mee: ‘Als het moeilijk wordt tussen u beiden, hoop ik dat u denkt “Dit moeten we niet hebben, hier loop ik voor weg”.