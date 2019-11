Onbekende stak reclameborden in brand

Publicatie: vr 29 november 2019 11.01 uur

HARKEMA - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een brandstichting in Harkema. Een aantal reclameborden bij een bedrijf aan de Nijewei te Harkema werd in brand gestoken. Dit gebeurde in de nacht van 23 op 24 november.

Heeft u iets gezien of gehoord of weet je wie verantwoordelijk is / zijn voor deze brandstichting? Laat het dan weten aan de politie.