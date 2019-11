Ernstig gewonde bij bedrijfsongeval bij Sligro BV

Publicatie: vr 29 november 2019 06.12 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een man is donderdagnacht ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij Sligro van der Velde BV. Het ongeval vond plaats omstreeks 4.43 uur aan de Dopplerlaan in Drachten. Naast twee ambulances kwamen tevens de brandweer ter plaatse omdat er aanvankelijk sprake zou zijn van een beknelling.

De persvoorlichter van de politie liet weten dat er een ongeval was gebeurd met een heftruck. De heftruck werd na het ongeval omhoog getild door een andere heftruck, waardoor het slachtoffer weer werd bevrijd. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld en zal een onderzoek instellen.

In de loods achter op het terrein zou het ongeval hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

