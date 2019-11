Brug in Burdaard gestremd vanwege renovatie

Publicatie: do 28 november 2019 16.20 uur

BURDAARD - De Steenhuisenbrug in Burdaard krijgt een fikse opknapbeurt. De brug staat midden in het dorp en de werkzaamheden worden uitgevoerd door machinefabriek Rusthoven uit Groningen.

Op maandag 2 december wordt er gestart met schilderwerk. Voor uitvoering van deze klus wordt de brug gestremd voor autoverkeer. Fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. Het autoverkeer zal omgeleid worden via de omleidingsroute Dokkumerstraatweg-Kolkhuiserbrug-Hikkaarderdyk. De brug is in de avonden en weekenden wel opengesteld voor het autoverkeer.

Eerste stremmingsperiode

De stremmingsperiode voor het autoverkeer start op 2 december tot en met 21 december. De brug is dan niet te gebruiken tijdens werkdagen/uren.

Tweede stremmingsperiode

Met de overige renovatiewerkzaamheden zal in januari 2020 gestart worden, er worden voorzieningen getroffen om de brug tijdens uitvoering van deze werkzaamheden beschikbaar te houden voor fietsers en wandelaars. Voor het autoverkeer zal de brug dan voor een langere periode gestremd zijn. Dan is de brug ook gestremd voor scheepvaart. Voor doorvaart of voor geplande konvooi-doorvaarten, dan kunt u contact opnemen met de provincie of gemeente. Zodra de definitieve planning bekend is volgt meer informatie.