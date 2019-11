Brand in woonboerderij in Veenklooster

Publicatie: do 28 november 2019 16.01 uur

VEENKLOOSTER - In een woonboerderij aan de Keningswei in Veenklooster is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in de nok van de woning nabij het rookkanaal.

De brandweer werd om 15.26 uur gealarmeerd voor de brand. De brandweer kwam met meerdere brandweerploegen ter plaatse. De situatie leek al vrij snel 'onder controle' te zijn en rond 16.00 uur kon de brandweer het sein 'brand meester' geven. De brandweer had vooral moeite om bij de brandhaard te komen omdat die boven in de nok lijkt te zitten. Daarom kwam ook de hoogwerker van Dokkum ter plaatse.

De bevelvoerder van brandweer Buitenpost werd onwel, hiervoor werd een ambulance voor opgeroepen. Hij is onderzocht door het ambulancepersoneel. Voor de bewoners is stichting Salvage ingeschakeld om hen te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

