Verdachte na ongeval: ben al genoeg gestraft

Publicatie: do 28 november 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het gebeurt niet al te vaak dat een officier van justitie zijn eis aanpast na het pleidooi van een advocaat. Officier van justitie De Vries deed dat donderdag wel, nadat advocaat Rick Schütz een vurig betoog hield over de gevolgen die zijn cliënt letterlijk aan de lijve heeft ondervonden na een verkeersongeval. De verdachte, een 34-jarige Hallumer, was op 26 mei 2017 aan het begin van de avond op de Kooiweg bij Jistrum met zijn motorfiets uit de bocht gevlogen.

Wakker in het ziekenhuis

De man verloor het bewustzijn. ‘Een deel van de dag ben ik kwijt, ik werd pas weer wakker in het ziekenhuis’, zei de man donderdag tegen rechter Bauke Jansen. De Hallumer bleek niet alleen niet te beschikken over een rijbewijs, hij was ook nog eens onder invloed van THC, de werkzame stof in cannabis. Zoals gebruikelijk bij ongevallen met letsel was er in het ziekenhuis bloed afgenomen bij de Hallumer.

Geen toestemming

Zelf zei hij dat hij daarvoor geen toestemming had gegeven, volgens de politie was dat wel degelijk gebeurd. Het ongeval gebeurde 2,5 jaar geleden, maar de Hallumer wordt nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen. Hij is volledig afgekeurd: hij kan zijn rechterarm maar zeer beperkt gebruiken en in zijn linkerarm zit nog een splinter die verwijderd moet worden. De rechterarm opereren kan niet in Nederland, daarvoor moet hij naar Duitsland. "En dat moet ik zelf betalen", zei de man.

‘Alsof ik met een stok word geslagen’

Hij verwachtte dat hij de rest van zijn leven geconfronteerd zal worden met de gevolgen van het ongeval. Met zijn raadsman was hij van mening dat hij wel genoeg was gestraft. De dagvaarding voor de zitting kwam als een donderslag bij heldere hemel. "Het voelt alsof ik elke keer met een stok word geslagen". Advocaat Rick Schütz vulde dat aan: "Hij heeft zijn straf al gehad, er is geen enkele straf die daar in de buurt komt". Schütz stelde voor om zijn cliënt schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen.

Voorwaardelijke celstraf

Een paar minuten eerder had de officier nog gevraagd een boete van 500 euro en een rijontzegging van vier maanden plus vijf maanden voorwaardelijk op te leggen. Na het pleidooi van de raadsman stelde de officier de eis bij: hij stelde voor de straf voorwaardelijk op te leggen. De rechter ging daarin mee en deed het toch ook weer anders: Jansen veroordeelde de Hallumer tot een voorwaardelijke celstraf van een week, proeftijd één jaar.