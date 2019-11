Rechter: â€˜Bomen gaan meestal niet opzij'

Rechter: ‘Bomen gaan meestal niet opzij'

Publicatie: do 28 november 2019 13.25 uur

LEEUWARDEN - Heeft het nog nut om iemand voor de rechter te dagen voor een zaak die stokoud is? Advocaat Bert de Boer vond dat de politierechter het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk moest verklaren omdat zijn cliënt bijna 3,5 jaar nadat hij was betrapt op rijden onder invloed van drugs zich voor de rechter moest verantwoorden. De officier van justitie kon niet zeggen waarom de zaak zo lang op de plank was blijven liggen.

Zaak seponeren

De advocaat kon dat ook niet, maar hij vond wel dat het OM het niet kon maken om na zo lange tijd zijn cliënt, een 26-jarige Drachtster, voor de rechter te dagen. De Boer: ‘Het had het OM gesierd als de zaak was geseponeerd’. Zover wilde de officier niet gaan, en, naar aan het eind van de zitting zou blijken, de rechter ook niet. Maar zowel rechter Bauke Jansen als officier van justitie hielden bij hun eis en de straf sterk rekening met de ouderdom van de zaak.

Twee auto’s ‘als gekken’ achter elkaar aan

De Drachtster was op 12 juli 2016 op de Litswei bij Rottevalle met zijn auto in de sloot beland. Zelf zei hij dat hij zijn autoradio aan het instellen was, maar een andere automobilist had het eenzijdige ongeval anders ervaren. De getuige had zijn auto uit voorzorg aan de kant gezet omdat hij op een rotonde werd ingehaald door twee auto’s, die ‘als gekken’ achter elkaar aan reden. De getuige had de indruk dat de bestuurders een spelletje speelden.

‘Bomen gaan meestal niet opzij’

De Drachtster belandde met de VW Bora van zijn moeder in de sloot. Daar was het bij gebleven. Gelukkig maar, opperde de rechter. ‘U heeft geluk gehad dat daar geen boom stond. Die gaan meestal niet opzij’. De Drachtster bleek een cocktail van verdovende middelen in zijn lijf te hebben. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vond in zijn bloed sporen van speed, XTC en GHB en een beetje THC, de werkzame stof in cannabis.

‘Dit is lang geleden’

De Drachtster had vaker met hetzelfde bijltje gehakt, hij kreeg onder andere boetes voor snelheidsovertredingen. In juni vorig jaar werd hij ook al veroordeeld voor rijden onder invloed. Dat ging om een zaak van eind 2016, sinds 2017 bleef het rustig rond de Drachtster. De zaak uit 2016 had vorig jaar ook meegenomen kunnen worden, vond de officier. Hij hield daar rekening mee en eiste een geheel voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. Daar ging de rechter in mee. ‘Dit is zo lang geleden, dat is niet goed te praten’, aldus Jansen. De rechter vond de zaak wel ernstig genoeg om in elk geval een voorwaardelijke werkstraf op te leggen.