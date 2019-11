Economie Smallingerland: 'Focus op minder doelen'

Publicatie: do 28 november 2019 12.03 uur

DRACHTEN - Smallingerland wedt op te veel paarden als het om de promotie van de economie gaat. Voor de komende drie jaar wil het college 1,3 miljoen euro uittrekken om negen verschillende economische sectoren op de kaart te zetten. De gemeente kan zich veel beter focussen op een beperkt aantal doelen, aldus Dennis Carton van adviesbureau Ynbusiness dinsdagavond tijdens een vergadering met gemeenteraadsleden.

Drachten moet zich vooral ook richten op het behoud en binnen halen van kwalitatief hoogstaande banen, aldus Carton. Als gevolg van de vergrijzing is extra inzet op dat gebied hard nodig, beaamde Johan Raatjes van de Ondernemersvereniging Drachten. "Die trend is alarmerend. Ik hoop dat Smallingerland er in dat opzicht straks beter uitkomt dan verwacht". Raatjes schat in dat op termijn meer werknemers uit het buitenland komen. In het verlengde daarvan moet Smallingerland zich ook richten op het beschikbaar hebben van voldoende en aantrekkelijke woningen.

Het beschikbare bedrag is volgens Carton te klein om de negen doelen in de economische actieagenda voor 2020-2023 goed voor het voetlicht te brengen. Het stadshart, de haven, de zorgeconomie en nog zes andere speerpunten vergen allemaal aandacht, maar "voor negen sporen heb je geen negen miljoen euro beschikbaar . Het kleine bedrag dat je hebt, kun je veel beter over vier of vijf doelen verdelen", aldus Carton, die met zijn collega's van Ynbusiness met tweeduizend ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf sprak.