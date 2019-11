Groep ondernemers ziet volop kansen voor vliegveld

Publicatie: do 28 november 2019 10.19 uur

DRACHTEN - Een groep ondernemers ziet volop mogelijkheden voor het openhouden van vliegveld Drachten. Ze storen zich aan de wispelturige opstelling van de gemeente Smallingerland, die geen duidelijkheid biedt. Verkoop in zijn geheel aan een exploitant is volgens hen de beste optie. De vliegclub, een bouwer van vliegtuigen, een verhuurder van hangars en nog meer bedrijven staan te trappelen om van Drachten 'een bruisend vliegveld' te maken.

Het geld om het vliegveld aan te kopen en te renoveren heeft de groep ondernemers wel. Ook de exploitatie kan zo worden gestart. "Het zou zonde zijn als je dit vliegveld sluit, want dan krijg je het niet zo maar weer open", hield Albert Brouwer van het familiebedrijf Kavel10 in Drachten de raadsleden voor. Met twee meetvliegtuigen vliegt hij vanaf Eelde voor metingen in een groot aantal Europese landen. Als Drachten geen ruimte biedt, dan verhuist het bedrijf met twintig medewerkers noodgedwongen naar Eelde.

"Als gezamenlijke ondernemers willen we het vliegveld heel graag openhouden. We gaan er met z'n allen voor en hebben een gezamenlijk belang om op Drachten te vliegen. Gezamenlijk zorgen we voor continuïteit", aldus Brouwer. Samen met een groep ondernemers verduidelijkte hij dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van raadsleden het grote belang van het vliegveld. In de plannen is Sjoerd Jan van Klaarbergen van het bedrijf Wingeddutchman de uitbater van de strip, die een kilometer lang is. "Als eerste gaan de landingsrechten drastisch omlaag", liet hij alvast doorschemeren.

De groep ondernemers zegde toe op 9 april 2020 een compleet plan klaar te hebben. De rechtsvorm van de onderneming die als koper optreedt, is dan ook gekozen. Burgemeester en wethouders wilden een vereniging van eigenaren, met een vetorecht voor de gemeente zonder verantwoordelijkheid te zijn voor de financiën. Daar willen de ondernemers niets van weten. "U moet duidelijk zijn over wat u met de baan wilt en zich uitspreken over het bestemmingsplan", hielden ze de raadsleden voor.

Het nieuwe bestuur van Vliegclub Fryslân is fervent voorstander van het openhouden van het vliegveld in Drachten. De club heeft drie vliegtuigen, heeft een eigen vliegschool, terwijl de leden regelmatig vluchten vanaf de strip ondernemen. Voorzitter Rutger van Houttum is van oordeel dat zijn vliegveld "absoluut open moet blijven". Achteraf bekeken vindt hij dat hij samen met de gezamenlijke ondernemers veel meer initiatief had moeten nemen om de verkoopplannen rond te breiden.

Verbazing was er ook bij Freerk Bouwer van de Stichting Exploitatie Vliegveld Drachten over vragen naar eventuele financiële onderbouwing van de plannen. "Alle cijfers zijn al lang aanwezig. We hebben al eens een presentatie op het gemeentehuis gehouden. We hebben toen allerlei zaken onderzocht, waaronder baanvernieuwing. Conclusie was dat we het allemaal kunnen doen. We denken en praten al vier jaar over de plannen. De bal ligt nu bij de gemeente."