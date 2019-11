5e Wethouder: 'Goeie medewerker is nooit te duur'

Publicatie: wo 27 november 2019 18.37 uur

DRACHTEN - De vijfde wethouder van Smallingerland kost geld, maar hij verdient dat ook wel weer terug. "Een goeie medewerker is nooit te duur", zo omschreef ELP-raadslid Yntze de Vries de benoeming van Sipke Hoekstra (VVD) als nieuw collegelid. Ook andere raadsleden zijn vol vertrouwen als het om de nieuwbakken wethouder gaat. "Hoekstra is een goed bestuurder. We zien de samenwerking met hem vol vertrouwen tegemoet", voegde CU-raadslid Jouke de Jong er aan toe.

De extra kosten van een vijfde wethouder waren toch een punt van discussie voor de oppositiepartijen. De gemeenteraadsfracties hadden het college meegegeven kritisch naar de noodzaak van een extra bestuurder te kijken. De krappe financiële situatie in Smallingerland was de reden daarvoor. Geen vijfde wethouder, misschien een parttimer, maar het college wil dat Hoekstra zo'n beetje de hele week - 0,8 fte - aan het werk gaat. Van die bezuiniging was De Jong (ChristenUnie) bepaald niet van onder de indruk. "U hebt er nauwelijks serieus gekeken", reageerde hij.

Yntze de Vries (ELP) benadrukte dat het college van burgemeester en wethouders de komende tijd flink wat werk voor de kiezen krijgt. "Een bezuiniging van 0,2 fte kun je ook als stap in de goeie richting zien."