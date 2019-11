Goeie aanpak opvang jonge kinderen Smallingerland

Publicatie: wo 27 november 2019 18.35 uur

DRACHTEN - Smallingerland pakt de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor peuters goed aan. De drie aanbieders van opvang in de gemeente zijn druk met de voorbereidingen, want op 1 januari 2020 wordt het aantal uren met 960 uren flink uitgebreid. Onderwijsminister Arie Slob besloot daartoe om de opvang van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te regelen.

Vanwege het ministeriële besluit is aanpassing van de gemeentelijke verordening subsidies Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie in Smallingerland nodig. Tijdens een bijeenkomst dinsdag informeerden raadsleden naar de stand van zaken bij de betrokken aanbieders.

Annet Folkersma van kindopvang OINK! toonde zich tevreden over de inzet van Smallingerland. Ze gaf samen met Ellen Kiers van Kind Vandaag een toelichting. "De gemeente is heel erg meewerkend. Zeker voor deze doelgroep is het goed dat er op deze jonge leeftijd opvang is. Hoe eerder we ze in beeld hebben, des te beter het is", aldus Folkersma. De raadsleden benadrukten dat kwaliteit een aanbod verspreid over de gemeente in de nieuwe situatie gewaarborgd moet blijven.