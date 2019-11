Drachtster 110-kV-lijn definitief niet ondergronds

Publicatie: wo 27 november 2019 18.22 uur

DRACHTEN - De hoogspanningslijn tussen de A7 en De Haven in Drachten komt niet onder de grond. Een meerderheid van de gemeenteraad in Smallingerland bleek dinsdagavond tegen. Reden is dat een verband tussen de 110 kV-lijn en gezondheid niet zonder meer vast staat. Mocht later blijken dat er wel degelijk risico's zijn, dan bekijkt de gemeente opnieuw of de kabel ondergronds moet.

De soms heftige discussies over de verkabeling van de hoogspanningslijn in Drachten vloeien deels voort uit de wijze waarop de gemeenteraad in juni 2018 de kwestie oppakte. Daarmee werden verwachtingen gewekt, die achteraf niet waargemaakt kunnen worden. Ook vorig jaar al was bekend dat de relatie tussen hoogspanningslijnen en gezondheidsproblemen, zoals leukemie onder kinderen, niet vaststaat. Wetenschappelijk onderzoek levert tegenstrijdige antwoorden op, maar geen doorslaggevend bewijs.

FNP’er Durk Oosterhof trok het boetekleed aan. "Bij ons leefde vorig jaar het idee dat er gezondheidsproblemen waren. We hebben toen onvoldoende onderzoek gedaan. Als gemeenteraad hebben we toen ad hoc een beslissing genomen en dat was niet verstandig."

"We moeten niet weer uit emotie te handelen", hield PvdA-raadslid Anton Pieters zijn collega-raadsleden voor, "We moeten weten waar we over praten."

Een poging van het CDA om over vier jaar pas te bekijken of de hoogspanningskabel ondergronds gaat of niet, sneuvelde op het argument om duidelijkheid naar de bewoners toe te scheppen. Christendemocraat Karin van der Velde-Ronda waarschuwde meerdere malen dat de kans bestaat dat de subsidiepot voor verkabeling over vier jaar wel eens leeg kan zijn. Haar collega-raadsleden waren niet zo somber gestemd.