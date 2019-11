Noordelijk deel Burgum twee uur zonder stroom

Publicatie: wo 27 november 2019 16.41 uur

BURGUM - Een deel van de huishoudens en bedrijven in het noorden van Burgum kwam woensdag zonder stroom komen te zitten. Het ging om 358 klanten van Liander. De storing ontstond om 16.20 uur. Een monteur van Liander is daarop in actie gekomen en om 18.24 uur was de storing opgelost.

Veel mensen in de dorpen rondom Burgum laten weten dat ze even het licht zagen knipperen op het moment dat de storing ontstond. Waar de storing precies is ontstaan, is vooralsnog onbekend. De winkels het Karwei en de Welkoop sloten tijdens de storing de deuren in verband met de storing. De Welkoop laat op Facebook weten dat ze de VIP avond door laten gaan. De bakkerij van Van der Berg zat ook zonder stroom en een boer aan de Zomerweg moest stoppen met melken vanwege de storing.

Het getroffen gebied lag rondom de Oude Commissieweg en de Zomerweg richting Hurdegaryp. Het AZC zat zonder stroom en alle bedrijven en huizen richting de Kloosterlaan. Ook rondom Tussendijken waren huishoudens getroffen. Op de Zomerweg tot aan Hurdegaryp zaten huishoudens en bedrijven ook zonder spanning op het net. De stoplichten op Quatrebas bleven wel gewoon werken.

Liander liet weten dat het in elk geval ging om de straten: Dukatewei, Elingsloane, Hannelswei, Klompstraloane, Oude Commissieweg, Suwâldsterdyk, Tussendijken, Zandberg en Zomerweg.