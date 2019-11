Echtpaar Hogerhuis-de Vries 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 27 november 2019 15.49 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben bracht woensdagmiddag een bezoek aan het echtpaar Hogerhuis-de Vries uit Burgum. Een dag eerder, op 26 november, was het precies 60 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven in Burgum.

Nadat ze getrouwd waren betrokken ze een woning aan de Bulthuissingel, waar ze 60 jaren later nog steeds wonen. Het stel kreeg twee dochters, één is op 56-jarige leeftijd overleden. Beide dochters kregen ieder ook twee kinderen, waardoor ze grootouders zijn van in totaal vier kleinkinderen.



De heer Hogerhuis werkte tot aan zijn pensioen bij PEB, eerst als monteur en later als opzichter. Mevrouw Hogerhuis-de Vries heeft jarenlang als coupeuse bij Brandsma Mode in Drachten gewerkt.



Ze hebben een bijzondere hobby: stijldansen. Ook nu danst het stel nog regelmatig samen. Beiden verkeren ze nog in goede gezondheid.

FOTONIEUWS