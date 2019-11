Burger praat mee over lokale klimaatoplossingen

Publicatie: wo 27 november 2019 14.23 uur

DRACHTEN - De inwoners van Smallingerland moeten een flinke vinger in de pap houden als het om de invulling van klimaatmaatregelen in de provincie Fryslân gaat. De raadsleden van Smallingerland gaven tijdens een bijeenkomst dinsdagavond aan zelf ook over de maatregelen mee te willen praten. "We willen onze invloed op lokale ontwikkelingen behouden", hield CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda het college voor.

De keus voor zonnepanelen, windmolens en andere oplossingen moeten volgens de Smallingerlandse raadsleden lokaal worden gemaakt. De komende maanden worden in de hele provincie bijeenkomsten gehouden, waar bewoners hun standpunten kunnen ventileren. De meeste raadsleden dachten er net zo als het CDA over. Wethouder Piet de Ruiter kon ze geruststellen. "Draagvlak van de burgers is onmisbaar", zei hij.

Over de plannen voor alle dorpen en steden van de provincie kunnen bewoners de komende maanden meepraten. Fryslân is een van de dertig regio’s in Nederland, die meehelpen om de Regionale Energie Nota op te tuigen. De uitwerking ervan moet voor 1 maart 2020 klaar zijn. Deze zomer sluit het kabinet het definitieve nationale Klimaatakkoord, dat een uitwerking van de klimaatafspraken van Parijs uit 2015 is.