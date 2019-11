Geen straf voor pinnen met gestolen pas

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Drachtster is woensdag door de politierechter vrijgesproken van de diefstal van een pinpas. Op 7 juli ontdekte een fietser dat hij zijn pinpas en zijn horloge kwijt was. De man was met fiets en al onderuit gegaan en weer overeind geholpen door twee mannen. Later kwam de man erachter dat hij zijn pas en horloge miste. Hij schakelde de politie in en wist te melden dat hij was geholpen door twee ‘getinte mannen’.

Verdachte is uitgezet

Met de pas werd verschillende keren contactloos gepind, onder andere bij een discotheek in Drachten. Op camerabeelden waren de verdachte en een tweede man te zien. De andere persoon zou woensdag ook terecht moeten staan, maar de advocaat was erachter gekomen dat de man, een Algerijnse asielzoeker, een paar dagen eerder het land uit is gezet.

Pas meegenomen uit Amsterdam

Omdat elke verdachte het recht heeft zich te verweren en zijn rechtszaak bij te wonen, werd de zaak tegen de tweede persoon aangehouden. Hoewel de 22-jarige ook niet op kwam dagen, hij is momenteel onvindbaar, behandelde de rechter zijn zaak wel. De man werd vrijgesproken van de diefstal en het gebruiken met de gestolen pinpas. Hij had bij de politie verklaard dat de andere verdachte hem de pas had gegeven. Hij zou niet hebben geweten dat de pas van diefstal afkomstig was.

Fles Safari in rugzak

De Drachtster werd wel veroordeeld voor de diefstal van een fles Safari, op 20 juni bij de Albert Heijn aan het Kyriat-Onoplein in Drachten. Op beelden van de beveiligingscamera’s was te zien dat iemand een fles Safari in de rugzak van de verdachte stopte. De man had tegen de politie gezegd dat hij dronken was. Hij is sinds maart van dit jaar in Nederland. Omdat hij nog niet eerder strafbare feiten had gepleegd, hield de rechter het bij een voorwaardelijke celstraf van een maand.