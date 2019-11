Reigersbrug Dokkum tijdelijk afgesloten

Publicatie: wo 27 november 2019 11.53 uur

DOKKUM - De Reigersbrug in het Fûgellân in Dokkum is bijna klaar. De brug is onderdeel van de nieuwe vaarroute Súd Ie en wordt vervangen door een hooghout. Schepen met een doorvaarthoogte van 2.50 meter kunnen er straks onder door.

Woensdag 27 november start de aannemer met het verwijderen van de oude brug. Tegelijkertijd worden ook de paden naar de nieuwe brug aangelegd. Deze werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot en met 11 december.

Tot die tijd kan brug de Reiger tijdelijk niet gebruikt worden en geldt er een omleiding voor fietsers en voetgangers.