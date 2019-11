Drietal opgepakt na inbraak in Surhuizum

Publicatie: wo 27 november 2019 10.37 uur

SURHUIZUM - De politie heeft drie verdachten opgepakt na een inbraak aan It Súd in Surhuizum. De bewoners ontdekten bij thuiskomst op woensdag 20 november dat er was ingebroken. Er werd aangifte gedaan en aan de hand van camerabeelden kon de politie een gedegen onderzoek beginnen.

Het rechercheonderzoek leidde naar twee verdachten, die op vrijdag 22 november in Apeldoorn werden aangehouden voor deze woninginbraak. Hierna werd een doorzoeking gedaan op een vakantiepark in de regio Apeldoorn, waarbij nog een verdachte werd aangehouden. De drie verdachten (een 27-jarige man, 30-jarige man en een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaatsen) zijn maandag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Van twee verdachten (de 30-jarige man en de 33-jarige man) werd het voorarrest verlengd. Voor de derde verdachte was niet voldoende grond hem langer vast te houden Hij blijft wel verdachte.

Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie voortgezet.