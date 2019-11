Bestuurder gewond na botsing tegen boom

Publicatie: wo 27 november 2019 09.48 uur

HEMRIK - Op de Poasen is woensdag rond 8.15 uur een 45 kilometervoertuig tegen een boom gebotst. De bestuurder van het voertuig raakte hierbij gewond.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Voor de bestuurder is een ambulance ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is gecontroleerd en voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto raakte fors beschadigd bij de botsing. De weg was deels gestremd door het ongeval. De familie regelde de berging zelf, omdat ze daar niet voor verzekerd waren.

