Proef: Q-liner gaat vanaf 2021 rijden op waterstof

Publicatie: di 26 november 2019 17.01 uur

DRACHTEN - De provincie Fryslân heeft 336.700 euro beschikbaar gesteld voor een proef om een Q-liner te laten rijden op waterstof. Het gaat om lijn 315 tussen Groningen, Drachten en Emmeloord.

Het geld wordt gebruikt om een bestaande bus uit 2009 om te bouwen van een dieselbus naar een waterstofbus. Het is de bedoeling om deze in 2021 en 2022 in te zetten. Voor dit soort lange afstanden is tot op heden nog geen zero-emissie-bus op de markt.

Het experiment is een samenwerking met het OV-bureau Groningen-Drenthe, de provincie Flevoland en vervoerder Arriva. De totale kosten voor het experiment zijn 1.2 miljoen euro.