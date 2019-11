Kowebrege wordt mogelijk circulair gebouwd

Publicatie: di 26 november 2019 16.54 uur

METSLAWIER - De Kowebrege in de Suderie tussen Jouswier en Metslawier krijgt mogelijk brugdekken van geopolymeer beton. Dat is het plan van de provincie Fryslân.

De provincie is in gesprek met de Technische Universiteit Delft. Geopolymeer beton bevat afvalstoffen als vervanging van cement. Dat past binnen de circulaire ambities van de provincie. In infrastructuur is dit betonmengsel nog niet eerder toegepast.