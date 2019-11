Foutje: auto gaat kopje onder

Publicatie: di 26 november 2019 15.37 uur

DRACHTEN - De eigenaar van deze witte Hyundai (zie foto's) keek dinsdagmiddag raar op. Zijn auto rolde vanaf een oprit de Drachtstervaart in. Het incident vond plaats omstreeks 15.18 uur. Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse maar al snel werd duidelijk dat er niemand meer in het voertuig zat. De handrem was vergeten en daardoor kon de auto gaan rollen.

Een berger is ingeschakeld om het voertuig uit de vaart te takelen.

