Man die auto's in brand stak ontoerekeningsvatbaar

Publicatie: di 26 november 2019 11.55 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Drachtster wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 3 op 4 juni aan de Hagewyk in zijn woonplaats twee auto’s in brand heeft gestoken. Van de auto's bleef weinig over. Een van de auto's was van zijn vader, de andere van een buurman. Volgens gedragsdeskundigen was de man als gevolg van een chronische psychiatrische stoornis ontoerekeningsvatbaar.

Niet verantwoordelijk voor zijn daden

Die ontoerekeningsvatbaarheid maakte dat officier van justitie Lisa de Graaf dinsdag geen straf kon eisen. De Graaf verzocht de rechtbank de Drachtster te ontslaan van alle rechtsvervolging en hem voor de duur van een jaar op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is mogelijk als een verdachte niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden en tegelijkertijd een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

Waanideeën

Volgens de gedragsdeskundigen, een psychiater en een psycholoog van het Nederlands Instituut voor Psychiatrie en Psychologie (NIFP), is de kans groot dat de Drachtster opnieuw iets strafbaars doet. De man lijdt aan een chronische psychiatrische aandoening in de vorm van schizofrenie, wat onder meer tot uiting komt in waanideeën. Zo had hij de politie verteld dat zijn vader al een paar jaar door iemand wordt afgeperst, terwijl zijn vader van niets wist.

Ruzie met vader

Voorafgaand aan de brandstichting had de verdachte al een poosje ruzie met zijn vader. Tegen de politie had hij gezegd dat hij niets met het in brand steken van de auto’s te maken had. Tijdens de rechtszaak was hij minder uitgesproken. Op de meeste vragen in die richting luidde zijn antwoord ‘Zou kunnen’. Maar toen rechtbankvoorzitter Bert Dölle de vraag rechtstreeks stelde, antwoordde de Drachtster: "Waarom zou ik de auto van mijn ouders in brand zetten?"

Loopje en postuur

Hij is herkend op camerabeelden die van de brandstichter zijn gemaakt. Familieleden zagen aan het loopje en het postuur van de brandstichter dat het de verdachte moest zijn. Ook matchte de kleding van de brandstichter met de kleren die de verdachte vaak droeg. De man verbleef destijds bij een kennis. Op camerabeelden was te zien dat hij in de nacht van de brand op zijn scooter wegreed en na 18 minuten terugkeerde.

Speed en alcohol

De politie rekende uit dat hij genoeg tijd had om heen en weer te rijden tussen de woning van de kennis en de Hagewyk. De verdachte is het er mee eens dat hij behandeld moet worden, hij is het echter niet eens met de conclusie dat hij aan schizofrenie zou lijden. In de perioden van de brandstichting gebruikte hij speed en alcohol. Daar is hij volgens zijn zeggen 'wel klaar mee'. Zijn ouders willen het liefst dat hij hulp krijgt.

De rechtbank doet op 10 december uitspraak.