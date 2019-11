Opsterland blijft eikenprocessierups bestrijden

Publicatie: di 26 november 2019 11.31 uur

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland blijft ook in 2020 actief om de nesten van de eikenprocessierups te verwijderen. Afgelopen jaar hebben veel inwoners van de gemeente te maken gehad met het diertje. Het aantal rupsen in 2019 is vertienvoudigd ten opzichte van 2018.

Om snel en efficiënt te kunnen reageren op gemelde nesten, heeft de gemeente er in juli 2019 voor gekozen de bestrijding in eigen beheer te nemen. Dit heeft zoveel voordelen dat de gemeente heeft besloten ook volgend jaar de nesten te laten verwijderen door de buitendienst.

Contact met de brandharen van de eikenprocessierups zorgt voor gezondheidsklachten als jeuk, rode bultjes en in sommige gevallen oogklachten. Daarnaast kunnen rupsen rond recreatiegebieden,

sportvelden of scholen de bewegingsvrijheid van inwoners beperken.

Om snel te kunnen reageren op meldingen heeft de gemeente de bestrijding van de rups in eigen beheer genomen. Er is een stofzuiger en een speciaal pak aangeschaft waarmee een medewerker van de buitendienst de nesten verwijderd. Dit is positief ontvangen en heeft geleid tot het snel en effectief verwijderen van de nesten. Het blijkt goedkoper om de bestrijding bij de buitendienst te beleggen, zij kunnen het namelijk goed meenemen in hun reguliere werkzaamheden.

Urgentiegebieden

Op basis van de toename van het aantal nesten van afgelopen jaar is de verwachting dat dit zich in 2020 nog eens zal verdubbelen. Vanuit gezondheidsoogpunt is het van belang de bestrijding in eerste

instantie in te zetten op de urgentiegebieden, zoals rond scholen, recreatiegebieden en sportvelden.

"We stellen een kaart op waarmee deze urgentiegebieden inzichtelijk worden. Uit de evaluatie van 2019 blijkt dat het belangrijk is eerder te beginnen met de bestrijding (half juni) en de nesten van bovenaf op te zuigen." zo laat de gemeente weten.

Inzetten op preventie

Naast de bestrijding vindt de gemeente het belangrijk in te zetten op preventieve activiteiten om de natuurlijke vijand van de rups te stimuleren. Er komen experimenten met nestkastjes voor koolmezen en er wordt samengewerkt met natuurverenigingen en inwoners. Wethouder Libbe de Vries ziet kansen om op dit gebied samen te werken met maatschappelijke organisaties of scholen.