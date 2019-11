Effectieve training voor startende ondernemers

Publicatie: di 26 november 2019 11.26 uur

DRACHTEN - Tien startende ondernemers hebben uit handen van wethouder Marjan Sijperda van Smallingerland een certificaat ontvangen voor hun deelname aan deze training. De gemeente organiseert jaarlijks een training voor startende ondernemers. Deze training duurt 6 dagdelen en hierin komen alle facetten van ondernemerschap aan bod.

De wethouder sprak maandag met de startende ondernemers over hun bedrijf, de koers en aanpak. Het blijkt dat de training hieraan een waardevolle bijdrage heeft geleverd. "Wij investeren graag in onze startende ondernemers en willen het succes van hun bedrijf blijven volgen. Onze dienstverlening is gericht op een optimale facilitering van ondernemers. De gemeente heeft op de website www.smallingerland.nl informatie geplaatst waar ondernemers wat aan kunnen hebben bij het opstarten van een onderneming", aldus wethouder Sijperda.

Ook ondernemers uit de gemeente Opsterland kunnen zich opgeven. De training wordt verzorgd door Rutger Boelsma van RBC Consultants. Geïnteresseerde ondernemers in spe of net gestarte ondernemers kunnen zich aanmelden via ez@smallingerland.nl.