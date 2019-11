Auto's botsen op Range Rover in Drachten

Publicatie: ma 25 november 2019 10.54 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten werden maandag om 7.26 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Gauke Boelenstraat in Drachten. De bestuurster van de Range Rover wou afslaan richting de Burmanialaan, maar dit werd te laat opgemerkt door de achterste bestuurders. Een aanrijding met drie voertuigen was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurders te controleren. Ook was er een kind bij het ongeval betrokken. Iedereen kwam met de schrik vrij. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen. De Range Rover kon naar het ongeval zelfstandig verder rijden. Een berger heeft de overige voertuigen geborgen.

FOTONIEUWS