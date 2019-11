Aanhouding na mogelijk steekincident op AZC

Publicatie: zo 24 november 2019 22.06 uur

DRACHTEN - Diverse politie eenheden werden zondag rond 21.15 uur gealarmeerd voor een mogelijke steekpartij op het AZC in Drachten. Een ambulance en meerdere politie eenheden kwamen ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft één persoon gecontroleerd. Of het slachtoffer gewond is geraakt, is onbekend.

De politie heeft één persoon aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Wat er precies gebeurd is, is op dit moment nog onbekend.

