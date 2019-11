Gemeenteraad uur lang in debat voor 'niets'

BURGUM - Het college van B&W van Tytsjerksteradiel moet beter haar best om doen als ze zaken voor elkaar wil krijgen. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering in Burgum. Er werd halverwege de avond een warrig raadsvoorstel ingediend om de gebiedsteams (die inwoners helpen op het gebied van zorg) over te hevelen naar de Werkmaatschappij van deze gemeente en Achtkarspelen. Met het plan is 7 miljoen euro gemoeid (en 80 fte).

Het voorstel leidde donderdagavond alleen maar tot meer vragen onder de raadsleden. Wethouder Bouwman raakte de draad ook wat kwijt en had een schorsing van 15 minuten nodig om zich bij te laten praten. Na ruim een uur besloot hij - nog voordat er was gestemd - om het voorstel terug te trekken. Hooguit, hadden alleen de coalitiepartijen ChristenUnie en CDA voor gestemd. Coalitiepartij FNP was - net als de andere partijen - niet tevreden over het plan.

Werkmaatschappij

In het voorstel werd ten eerste het personeel overgeheveld naar 8KTD. Deze werkmaatschappij is een aparte onderneming van de twee gemeenten waar de gemeenteraad minder invloed op heeft. Sommige raadsleden vinden het 'een gedrocht' omdat het gemeentebestuur moeite heeft om 'in control' te zijn. Er wordt namelijk meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. In februari van dit jaar kregen raadsleden bijvoorbeeld pas achteraf te horen dat er 1.8 miljoen euro verlies was gedraaid.

87.000 euro voor inrichten kantoor

Naast de overheveling van het personeel kwam ook de werklocatie van de teams aan bod. Het college van B&W vroeg 87.000 euro om het voormalige energieloket in Hurdegaryp om te bouwen tot kantoor. Freddy de Haan van coalitiepartij FNP vond dit verzoek te ver gaan. Hij vond dat er wel geld was aangezien er in de begroting van 2020 ook al 40.000 euro was opgenomen voor bedrijfsmiddelen. Hij stelde via een amendement voor om de 87.000 euro niet beschikbaar te stellen voor de verbouwing.

Na een korte schorsing kon wethouder Bouwman aan de slag om alle gestelde vragen te beantwoorden. Hij benadrukte als eerste dat de reorganisatie budget neutraal was gedaan. Het energieloket is volgens hem de juiste plek van één van de twee teams te herbergen omdat er al een langdurig huurverplichting voor is afgesloten. Hij raadde het amendement van de FNP af.

"U kunt het mooi vertellen maar ik heb het gevoel dat u om mijn vragen heen draait" reageerde raadslid Scheepsma (GrienLinks). Ze kon er niet mee instemmen en ze gaf aan dat ze de vragen schriftelijk gaat stellen. Ze wilde weten waarom er met geld werd geschoven naar de Werkmaatschappij. Ook vroeg ze zich af wie er gaat betalen als er meer personeel bij de gebiedsteams nodig is. De werkmaatschappij of de gemeente? "Hoe zit dat?"

D'66'er Erwin Duursma begon met een compliment over het feit dat het college binnen de begroting was gebleven maar betreurde dat de lat niet hoger was gelegd. "Hadden we dit niet wat slimmer kunnen doen? Ik denk het wel" Duursma wil dat het niet ten koste gaat van de burgers. De antwoorden van de wethouder waren voor hem niet voldoende. "Ik geniet altijd van uw toespraken en energie maar ik wil nu wel feitelijk met u worden want anders snap ik het niet..." In de stukken werden volgens hem financiële resultaten door elkaar gehaald en de cijfers waren tegenstrijdig.

FNP'er Freddy de Haan benadrukte nogmaals dat er geen 87.000 euro nodig is om het energieloket te verbouwen. "Het energyloket is der en de huur is al foar 6 jier betelle, se kinne der moarn yn." Het personeel kan er volgens hem zo instappen met hun tablets en meubels. Hij vindt dat er heus wel andere oplossingen zijn dan om nog eens 87.000 euro te gebruiken. "Se kinne gewoan troch wurkjen bliuwe."

Wethouder Bouwman reageerde en vond dat die 87.000 euro wel nodig is om het energieloket te verbouwen. Bijvoorbeeld voor het maken van demontabele hokjes die later hergebruikt kunnen worden. "Dit is heel belangrijk en dit is ook waarom je er niet gewoon wat meubels inschuift." Hij benadrukte dat de gesprekken met jeugd apart moeten plaatsvinden.

De wethouder merkte uiteindelijk op dat de twijfel onder raadsleden niet kleiner was geworden. Hij adviseerde de raad eerst nog om in te stemmen met het voorstel om verder te bouwen aan de gebiedsteams. Raadslid Duursma van D'66 vroeg vervolgens een schorsing aan waarna niet Duursma maar de wethouder het woord nam. Hij zag dat er te veel verwarring was (ontstaan) en hij vroeg daarop om zijn voorstel terug te trekken. De raad wordt nu in een aparte sessie bijgepraat en in december komt het vraagstuk opnieuw aan bod.

