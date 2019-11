Volle zaal bij ABBA Tribute in Burgum

Publicatie: zo 24 november 2019 15.12 uur

BURGUM - De ABBA Tribute band trok zaterdagavond 'volle bak' in De Pleats in Burgum. Zo'n 450 bezoekers swingden op de melodieën van bekende liedjes waaronder Dancing Queen, Waterloo, Mamma mia, Voulez vous en The winner takes it all.

In 2013 heeft ABBA Tribute zich ontfermd over de rijke muzikale nalatenschap van deze legendarische groep. Met z'n zessen stonden ze garant voor een sfeervol avondvullend programma. De muzikale avond werd ondersteund door DJ Winston Black, welke naast alle bekende ABBA hits ook de andere 70's en 80's knallers ten gehore bracht.

